GS ergert zich aan snelle kritiek in sociale media op komst Jetta Klijnsma

ASSEN - Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben zich geërgerd aan de snelle en felle kritiek in sociale media op de voordacht van Jetta Klijnsma als nieuwe Commissaris van de Koning.

"Een bekwaam bestuurder, die de klappen van de zweep kent, een goed netwerk heeft in Den Haag en een warm mens is." Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is blij met de komst van Jetta Klijnsma als nieuwe Commissaris van de Koning in Drenthe.De GS heeft zich geërgerd aan de ongenuanceerde kritiek die meteen op sociale media verscheen nadat Provinciale Staten haar voordracht bekend maakte. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Zo gaat dat tegenwoordig. Het is een hele makkelijke manier om maar wat kritiek de wereld in te gooien. Je moet iemand beoordelen op z'n daden, laten we dat dan doen."Met name de afbraak van sociale werkvoorzieningschappen werd door de critici genoemd terwijl Klijnsma door de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten als "sociaal" wordt bestempeld. Jumelet was als wethouder in Emmen ooit bestuurder van werkvoorzieningsschap EMCO en had met Klijnsma te maken. "Er zijn toen andere keuzes gemaakt door het kabinet en Klijnsma moet als staatssecretaris van Sociale Zaken dat uitvoeren. Ik heb haar altijd ervaren als iemand die naar oplossingen wilde zoeken waar de mensen centraal in staan."Gedeputeerde Henk Brink heeft zich vooral gestoord aan de opmerkingen over de baantjescarrousel. Brink was adviseur van de vertrouwenscommissie van Provinciale Staten die de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Commissaris van de Koning begeleidde. "Het is geen baantjescarrousel, er wordt geselecteerd op kwaliteit en of iemand voldoet aan de profielschets. Jetta Klijnsma kwam als beste uit de bus ."Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil in gesprek blijven met mensen die een snelle en felle reactie op sociale media gooien. Los van het ontbreken van de nuance of achtergrond bij zo'n reactie, vraagt Stelpstra zich af of de schrijvers er na enige tijd nadenken er echt zo over denken.Waarschijnlijk praat de ministerraad komende vrijdag over de benoeming van Jetta Klijnsma als nieuwe Commissaris van de Koning in Drenthe. Als de goedkeuring er komt kan ze op 1 december aan de slag.