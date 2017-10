Tweede Kamer debatteert over mortierongeluk Mali [update]

DEN HAAG - Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over het mortierongeluk waarbij twee militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen om het leven kwamen.

In een rapport voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat vorige week verscheen , bleek dat Defensie wist dat de mortiergranaten ondeugdelijk waren, maar ze toch werden gebruikt in Mali.De discussie gaat ook of minister Jeanine Hennis-Plasschaert af moet treden . Volgens de PVV wel. PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken zegt tijdens het debat als Hennis niet uit zichzelf gaat, de PVV een motie van wverantrouwen indient. Zij vinden dat Hennis verantwoordelijk is voor de fouten voor, tijdens en na het ongeluk. De minister heeft volgens Popken vijf jaar lang kunnen optreden, maar dit niet gedaan.Ook de VVD spreekt van een aaneenschakeling van vermijdbare fouten en zegt dat dit ook zeker de verantwoordelijkheid is van de minister. VVD spreekt niet van aftreden van de minister. VVD-Kamerlid Han ten Broeke zegt dat het OVV-rapport veel vragen oproept. "Die moeten eerst door deze minister worden beantwoord".D66-Kamerlid Salima Belhaj heeft ook vooral vragen. Zo wil ze weten hoe het kan dat Hennis genoegen heeft genomen met een gebrekkig hospitaal in Mali, terwijl de Tweede Kamer steeds heeft gehamerd op goede medische voorzieningen. Ook wil ze weten wie er verantwoordelijk is voor het aanschaffen van de mortiergranaten.Een ander punt van discussie in het debat is de houding van het ministerie richting de nabestaanden. Zo vraagt Henk Krol van 50PLUS zich af waarom het menselijk gezicht van Defensie zo laat kwam. Andere partijen zoals SP en GroenLinks willen weten waarom er pas vorige week een ´operationele pauze´ bij de missies is ingelast, terwijl Defensie in juni al een concept rapport had gekregen en wist dat er ernstige problemen waren met de munitie.Minister Hennis zei voorafgaand aan het debat dat ze eerst verantwoording wil afleggen aan de Tweede Kamer voordat er conclusies worden getrokken over haar positie.Het debat is via de NOS live te volgen.