Minister Hennis treedt af na debat mortierongeluk

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie treedt af (foto: ANP)

DEN HAAG / ASSEN - Demissionair minister Jeanine Hennis van Defensie (VVD) treedt af. "Dit is mijn verantwoordelijkheid en die neem ik ten volle. Hier stopt het."

De minister ging vandaag in debat met de leden van de Tweede Kamer over de fouten die leidden tot de dood van twee militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen. De minister kreeg van alle partijen forse kritiek op de gang van zaken voor en na het ongeluk.



VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke constateerde 'een aaneenschakeling van te vermijden fouten' en dat noemde hij onverteerbaar. De politicus van Hennis' eigen partij telde naar eigen zeggen 42 fouten die leidden tot het ongeval met de mortiergranaat in juli 2016.



De PVV verzocht de minister om zelf op te stappen na alle fouten die gemaakt zijn. "Als u dat niet doet, dien ik een motie van wantrouwen in", stelde Tweede Kamerlid Gabriëlle Popkens.



De minister gaf zelf voor het debat aan dat ze eerst verantwoording wilde afleggen over het mortierongeluk in Mali, voordat er conclusies werden getrokken over haar positie.