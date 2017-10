Stelling: Er moeten meer maatregelen komen om de otter veilig over te laten steken

"De grootste vijand van de otter is het verkeer." Dat zei boswachter Kees van Son vorige week, nadat er in één week tijd twee otters werden doodgereden.

Hoewel het aantal otters in Drenthe is toegenomen, komen er jaarlijks nog veel beestjes om door een aanrijding als ze proberen de weg over te steken. Faunatunnels zouden een goede optie zijn om dit te voorkomen.Maar faunatunnels zijn niet goedkoop. Zo kost het bijvoorbeeld zo'n 4 miljoen euro om de otter veilig de A28 over te laten steken.Vandaar dan ook onze stelling: Het maakt niet uit wat het kost, maar er moeten meer maatregelen komen om de otter veilig te laten oversteken.