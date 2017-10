Tbs dreigt voor oud-militair uit Assen

ASSEN - Deskundigen adviseren de rechtbank in Assen een oud-militair uit de Drentse hoofdstad te veroordelen tot tbs met dwangverpleging.

De man wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen huis op 3 april dit jaar. De man heeft psychiatrische problemen en de psycholoog en psychiater die hem onderzochten voor de rechtszaak vinden hem verminderd toerekeningsvatbaar.Volgens het Openbaar Ministerie stak hij begin april stukken stof in zijn woning in de wijk Lariks in brand. Ondanks dat de brand weinig schade aanrichtte, ontstond er wel gevaar voor omwonenden, volgens het OM.Advocaat Willem Bierens vindt de conclusies van de deskundigen te ver gaan. Hij wil dat de reclassering onderzoekt of de man in aanmerking kan komen voor de lichtere tbs-vorm, tbs met voorwaarden. Een andere mogelijkheid is volgens Bierens dat zijn cliënt in een gewone psychiatrische kliniek wordt behandeld. De rechtbank stemde in met Bierens’ verzoeken.Wanneer de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelt, is nog niet bekend.