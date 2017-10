70 spannende dagen in Exloo voor eigenaren Friese hengsten

Vader en zoon Visser uit Spier. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - Het worden zeventig spannende dagen voor vader en zoon Wierd en Olaf Visser uit Spier. De Vissers zijn gepassioneerde fokkers van Friese paarden. In Exloo is het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek begonnen met de jaarlijkse verrichtingstest voor de nieuwe toekomstige dekhengsten.

Geschreven door Steven Stegen

Deze test werd voorheen in Ermelo gedaan, maar de toekomstige dekhengsten worden nu voor het eerst in het Hippisch Centrum Exloo aan een inspectie onderworpen. Onder leiding van Koos Naber uit Holsloot wordt de komende weken gekeken hoe de jonge hengsten zich gedragen in de praktijk en hoe veel aanleg ze bijvoorbeeld voor de sport hebben.



Eindstreep

Het is niet zo makkelijk om als fokker de eindstreep te halen. "Ga maar na, er worden jaarlijkse zo'n 5.000 Friese veulens geboren. De helft daarvan is van het mannelijk geslacht. Van die 2.500 komen er dit jaar maar 25 in aanmerking voor deze test", vertelt Wierd Visser.



Dekdienst

En dan is het nog niet zeker dat al die 25 jonge hengsten uiteindelijk de dekdienst in mogen. Visser senior heeft Thys fan Bartlehiem in de race. Zoon Olaf hoopt dat Tsjarp van de Terp de eindstreep van de hengstentest haalt.