Vakbond FNV: beleid Alescon ondeugdelijk, schimmig en ongepast

ASSEN - Vakbond FNV en werkvoorzieningsschap Alescon doen nog één poging. En in die poging moet het conflict over loon en rechtszekerheden van uitzendkrachten van Alescon uit de wereld worden geholpen.

De rechtbank in Assen drong daar vandaag op aan tijdens een bodemprocedure die is aangespannen door de FNV. Volgens de bond wordt een groep van 400 werknemers van de uitzendpoot van Alescon, AwerC-Flex, betaald volgens een verkeerde CAO. Daardoor hebben ze minder zekerheden en minder loon. Via dit bedrijf worden werknemers van Alescon uitgeplaatst in het bedrijfsleven.Alescon heeft een aantal jaren geleden deze uitzendpoot opgericht. "Destijds de enige manier om de wachtlijsten voor het WSW bedrijf weg te werken", zegt directeur William Moorlag van Alescon. "Dat kunnen maar weinig werkvoorzieningsschappen zeggen." De vakbond, zo zegt Alescon, is destijds ook betrokken geweest bij de oprichting van de uitzendorganisatie.Vakbond FNV heeft het over een schijnconstructie , waarbij de werknemers te weinig betaald krijgen. Al snel zo'n 150 euro op jaarbasis. De bond noemt het verder schimmig, ondeugdelijk en ongepast. Advocaat Michiel Vergouwen: "Het basisprincipe is dat deze mensen onder de CAO SW vallen met de zekerheden en loon die er bij hoort. Dat is nu niet het geval"Binnenkort gaan ze om tafel om tot een oplossing te komen. De vraag is of dat ook gaat lukken. Beide partijen willen wel praten, maar vooral weinig toegeven. Vergouwen: "Wij zijn als FNV in principe niet van plan om veel weg te geven. Dat kan ik nu al zeggen."Mocht het niet lukken, dan doet de rechter op 30 oktober uitspraak. "Ik denk dat ik van allebei uitkomsten heel vrolijk wordt. Ik wens Alescon veel wijsheid toe."