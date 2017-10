Vraag waterschap aan inwoners Zuidoost-Drenthe: douche morgen korter

Inwoners van Zuidoost-Drenthe moeten rekening houden met het douchen (foto: ANP/Koen Suyk)

EMMEN - Iets korter douchen en liever niet de wasmachine aanzetten. Dat vraagt het Waterschap Vechtstromen morgen aan de inwoners van Zuidoost-Drenthe.

Morgen gaat het waterschap aan de slag met de rioolzuiverinstallatie in Emmen. Een deel van de leidingen wordt vervangen. "We gaan een aantal leidingen omleggen en verleggen. Daar hebben we maar beperkt de tijd voor, omdat het afvalwater uiteindelijk maar blijft komen'', vertelt projectleider Stef Vortkamp van waterschap Vechtstromen.



Twaalf uur

Twaalf uur de tijd heeft het waterschap voor het vernieuwen van de leidingen. Binnen die periode moeten de werkzaamheden afgerond zijn. "Het helpt in ieder geval als mensen in de omgeving rekening houden met het gebruik van de kraan en het toilet."



Grote gevolgen

Het waterschap doet er alles aan om de werkzaamheden in die twaalf uur te volbrengen. De gevolgen zijn anders groot. "Dan zou uiteindelijk het hele systeem gevuld raken en in het slechtste scenario zal ergens over gaan storten de sloot in. Dat laatste willen we voorkomen."



Weer

Het is niet toevallig dat de werkzaamheden morgen zijn. "Het moet in een periode zijn dat het droog is en er geen regen valt." Zoals het lijkt is het morgen droog. "Op het moment dat het regent komt er zoveel extra water in de zuivering dat we dat niet zo snel kunnen doen. Daarom zoeken we daar een geschikte dag voor."