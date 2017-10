Oud-treinkaper Junus Ririmasse dient klacht in tegen advocaat Zegveld

ASSEN/DEN HAAG - Junus Ririmasse heeft een klacht ingediend bij de Orde van Advocaten tegen advocaat Liesbeth Zegveld. Ririmasse bracht samen met onderzoeksjournalist Jan Beckers de zaak tegen de Nederlandse Staat aan het rollen over de gewelddadige afloop van de treinkaping.

Ririmasse is één van de drie treinkapers die de kaping overleefden. Bij de kaping kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven.Junu Ririmasse uit Bovensmilde is vorig jaar tegen zijn zin in door Liesbeth Zegveld van de zaak gehaald. Zegveld wilde met de twee meest kansrijke gevallen verder. Daarom zijn er nu alleen verhoren van mariniers die in de aanvalsgroepen zaten waarbij Max Papilaja en Hansina Uktolseja om het leven kwamen.De zaak begon wel met Ririmasse. Zegveld kreeg een vergoeding van de Raad van Rechtbijstand. Nu heeft Ririmasse als minvermogende geen mogelijkheid meer tot rechtbijstand. Hij kan niet opnieuw een vergoeding krijgen voor een andere advocaat. Dat is de kern van de klacht.Ook onderzoeksjournalist Jan Beckers is uiterst kritisch op het optreden van advocaat Zegveld in de nu lopende verhoren. Volgens Beckers geeft Zegveld de rechter onvoldoende informatie om de verhoren goed te kunnen leiden. "De vragen zijn onvolledig. Gisteren werden er vragen gesteld aan de mensen die in aanvalsgroep 5 zaten. Maar er werden hele stukken weggelaten over wat er werkelijk gebeurde en daar werden geen vragen over gesteld."Beckers geeft als voorbeeld de instructies die de oud-mariniers in 1977 ontvingen. “Toen zij de trein binnenkwamen, hebben ze eerst via de toegangsdeur geschoten. Dat stond ook in de instructies. De mariniers mochten een salvo door de deur heen geven als ze daar een Molukker achter zagen staan. Hierover is helemaal niets aan de mariniers gevraagd."Ondanks de tegenvallende resultaten in deze rechtszaak, vindt Beckers de waarde ervan wel groot . "Het feit dat de mariniers zich niet meer zoveel kunnen herinneren wat ze gedaan hebben, is ook een gegeven. Daaruit kun je opmaken dat de oud-mariniers, net zoals veertig jaar geleden, geen volledige medewerking verlenen. Dat doen ze op zo´n slimme manier dat ze waarschijnlijk niet aan te klagen zijn voor meineed. Ze zijn duidelijk geïnstrueerd en vertellen dingen die niet kloppen. Dat vind ik niet goed."