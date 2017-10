Dwangsom tegen Vermilion van tafel geveegd

WAPSE - Aardgasproducent Vermilion hing tot vorige week een boete boven het hoofd, maar kan nu gerust ademhalen: minister van Economische Zaken Henk Kamp trekt er een dikke streep door.

Aardgasproducent Vermilion zou tussen november 2015 en augustus 2016 de regels hebben overtreden door meer gas bij hun faciliteit in Wapse te winnen dan was afgesproken. Daarop had het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland, het bedrijf een boete opgelegd.Vermilion ging hier tegen in beroep en krijgt nu dus gelijk van de minister. Kamp liet dit het Canadese bedrijf per brief weten.De productie was door Vermilion al op 23 januari 2017 vrijwillig stilgelegd. Dit was ook gemeld bij SodM. Kamp vindt dat hiermee de overtreding al was beëindigd. Ook vindt Kamp dat er onvoldoende aanleiding bestond om een boete op te leggen om herhaling van de overtreding te voorkomen.