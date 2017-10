Eis: anderhalf jaar cel voor diefstal met geweld in Assen

ASSEN – Voor het dreigen met een mes en het stelen van een pakje shag bij de Jumbo in Assen eiste het Openbaar Ministerie dinsdag anderhalf jaar cel tegen een 31-jarige man uit Assen. Tien maanden daarvan zijn voorwaardelijk.

Na zijn celstraf moet hij zich laten behandelen voor zijn harddrugsverslaving en worden geplaatst in een instelling voor begeleid wonen, vindt het OM.Op de avond van 13 juni vroeg de Assenaar aan de servicebalie van de Jumbo aan het Kroonwerk in Assen om een pakje shag. Toen de medewerkster dat had gepakt, legde de man volgens haar een groot mes op de balie en zei hij: “Geld.” De vrouw liep weg en riep ondertussen: “Help een overval.”Daarop dook de man over de balie en probeerde hij de kassalade te openen. Toen dat niet lukte, ging hij er met de shag vandoor. Drie dagen later werd hij aangehouden, nadat een agent hem herkende hem op camerabeelden.De man leeft sinds hij op zijn 15de door zijn ouders uit huis gezet werd op straat. Hij is verslaafd aan harddrugs en meerdere keren veroordeeld voor overvallen. Zijn laatste straf kreeg hij in 2013: drie jaar cel. Daarna ging hij naar een afkickkliniek in Zuthpen. In maart ging hij samenwonen, maar toen zijn relatie stukliep belandde hij opnieuw op straat in Assen.De man ontkende tijdens de rechtszaak dat hij bewust een mes trok. Het viel volgens hem per ongeluk op de grond en hij legde het daarna zonder bijbedoeling op de balie. Hij ontkende ook dat hij doelbewust naar de kassalade greep. De officier van justitie noemde dat een ‘onzinverhaal’.Uitspraak: 17 oktober.