Hennis verdedigt zich tegenover kritische Kamer

Verschillende partijen zijn niet tevreden met de antwoorden van de minister (foto: ANP)

DEN HAAG/ASSEN - Minister Jeanine Hennis van Defensie spreekt van 'gitzwarte dagen' voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt, na het dodelijke mortierongeluk in Mali.

Ze zei dat meteen aan het begin van haar bijdrage aan het debat in de Tweede Kamer waarin ze verantwoording aflegt voor de fouten die zijn gemaakt. Om half zeven begint demissionair minister Jeanine Hennis met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door de partijen.



Het betoog van de bewindsvrouw wordt vaak onderbroken. Verschillende partijen, waaronder CDA, D66 en ChristenUnie, zijn niet tevreden met de antwoorden van de minister.

"Deze zomer zijn heel vergaande maatregelen genomen", aldus de minister.



De maatregelen worden nu ook in andere gebieden doorgevoerd. De kamer wil weten waarom dat nu pas gebeurt en niet al eerder, want Defensie is al drie maanden op de hoogte van de uitkomst van het Volgens de minister om het thuisfront gerust te stellen.



Het veldhospitaal in Mali komt ook ter sprake volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid voldoet het ziekenhuis niet, maar de minister houdt vol dat dat wel het geval is. "Het is vrijgegeven voor gebruik na beoordeling door een Nederlandse arts", aldus Hennis.



Haar uitspraken wekken wervel bij verschillende partijen. De onderzoeksraad concludeerde namelijk dat de bij Defensie problemen vaak niet worden erkend maar weg geredeneerd.