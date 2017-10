Coevorden trekt portemonnee voor extra wegenonderhoud

De gemeenteraad van Coevorden wil meer geld uittrekken voor wegenonderhoud (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - De gemeenteraad van Coevorden staat unaniem achter het voornemen van het college om vanaf volgend jaar meer geld uit te trekken voor wegenonderhoud. “Een goed plan, we moeten de achteruitgang stoppen”, zei Arnoud de Vos van D66.

Geschreven door Steven Stegen

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de wegen in de gemeente Coevorden de laatste jaren flink achteruit is gegaan. Dat komt door bezuinigingen, in de periode waarin Coevorden slecht bij kas zat.



Verdubbeld

Het aantal wegen dat te boek staat als ‘zeer slecht’ is sinds 2010 verdubbeld, zo zeggen onderzoekers. Bijna tien procent van de asfaltwegen is nu zeer slecht en moet op korte termijn gerepareerd worden.



Dat er nu iets moet gebeuren is voor de hele raad wel duidelijk. Het voorstel om extra te investeren wordt dan ook een hamerstuk. Dat betekent dat er vanaf 2018 elk jaar een half miljoen extra wordt ingezet. Daar bovenop is er voor 2018 en 2019 eenmalig anderhalf miljoen beschikbaar.



Ook wil Coevorden fietspaden van asfalt vervangen door paden van beton, die wel duurder zijn bij de aanleg, maar langer meegaan.