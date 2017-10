Advocaat nabestaanden: Goed dat minister opstapt

De advocaat van de nabestaanden van het mortierongeluk in Mali reageert opgetogen op het nieuws dat minister Hennis van Defensie opstapt (foto: ANP)

ASSEN/DEN HAAG - De advocaat van de nabestaanden van het mortierongeluk in Mali reageert opgetogen op het nieuws dat minister Hennis van Defensie opstapt.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Het is goed dat de minister haar verantwoordelijkheid neemt", zegt Michael Ruperti, de advocaat van de nabestaanden van het mortierongeluk. "Het is ook goed en zelfs onvermijdelijk dat de hoogste militair haar voorbeeld volgt."



Tekort geschoten

Minister Jeanine Hennis (VVD) en de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp, maakten vanavond hun aftreden bekend. Dat gebeurde na een debat over het ongeval in Mali dat aan twee militairen het leven kostte en waarbij een derde zwaargewond raakte. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in deze zaak 'ernstig tekort geschoten'.



Advocaat Ruperti benadrukt dat het voor de nabestaanden niet ophoudt, na het aftreden: "Zij gaan door met hun juridische procedure tegen Defensie." De familie van Henry Hoving en Kevin Roggeveld wil Defensie juridisch aansprakelijk stellen voor de dood van de militairen. "Hopelijk is dit ook waarschuwing voor de volgende minister, om dit soort ongevallen in de toekomst te voorkomen", aldus Ruperti.



Generaal Tom Middendorp geeft rond 21.45 uur een persverklaring over het debat.