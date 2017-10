Militaire vakbond: Aftreden minister is pas het begin

''Ik denk dat dit onvermijdelijk was'' (foto: ANP)

ASSEN/DEN HAAG - De militaire vakbond VBM vindt het verstandig dat minister Jeanine Hennis en Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zijn opgestapt.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"Gelet op de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de vernietigende conclusies, denk ik dat dit onvermijdelijk was", zegt voorzitter Jean Debie van de vakbond.



Ongeval

Bij een ongeval met een mortiergranaat in Mali, kwamen vorig jaar juli 2 militairen van het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen om het leven. Een derde militair raakte ernstige gewond. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is Defensie in deze zaak ernstig tekort geschoten.



Defensie laat op dit moment in alle missiegebieden onderzoeken hoe het met de veiligheid van de militairen gesteld is. "Ik heb geen signalen dat het op dit moment ergens onveilig is. Als dat wel zo is zal ik dat aankaarten", aldus Debie.



Het begint nu

De vakbond hoopt dat het rapport van de onderzoeksraad leidt tot verbeteringen. "Het begint nu. De OVV heeft een groot aantal aanbevelingen gedaan, daar zal Defensie nu een reactie op moeten geven."



Als het aan Debie ligt wordt met name gekeken naar de constateringen van de mensen die vaststelden dat de granaten niet deugden. "Zij moeten in alle openheid en veiligheid kunnen vertellen of er nog meer knelpunten zijn op munitiegebied."