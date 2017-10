Personeelstekorten bij Drentse gemeentes

Gemeentehuis van Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Veel Drentse gemeentes hebben moeite om hun vacatures in te vullen. Onder andere in de gemeentes Hoogeveen en De Wolden, die op dit gebied samenwerken, lukt het niet goed.

Jaarlijks zoeken zij zo'n zeventig nieuwe collega's en dat valt niet mee, zegt gemeentesecretaris Nanne Kramer. "Zes procent van de vacatures kunnen we nu intern nog opvullen. Maar we merken dat het steeds moeilijker wordt om vacatures voor hogeropgeleiden in te vullen. Dat loopt van financieel specialisten, tot gedragswetenschappers en ict specialisten. Dat is eigenlijk heel breed", legt Kramer uit.



"We hebben soms wel twee rondes nodig om functies goed in te vullen", gaat hij verder. "We moeten er heel alert op zijn dat dit niet een groot probleem wordt."



Inhuren is duurder

De gemeenten hebben nu al last van de gevolgen. "We merken dat het financieel een probleem wordt", stelt Kramer. "We hebben een aantal functies die we echt moeten invullen om bijvoorbeeld de jaarrekening en begroting te maken. Nu we daar geen geschikte kandidaten voor vinden, moeten we mensen inhuren. En dat is natuurlijk duurder."



Eigen mensen

Maar dat is niet het enige probleem. "We hebben ook de kwaliteiten van deze mensen in huis nodig, om onze burgers goed van dienst te zijn", vindt Kramer.



Het is volgens de gemeentesecretaris bij meer gemeenten moeilijk om geschikte kandidaten voor vacatures te vinden. "Ik heb een aantal collega's wel eens gevraagd; is dit bij jullie ook zo? En een aantal collega's onderstreept dat zij ook met dit probleem zitten."



Oplossing?

Kramer hoopt dat de gemeenten Hoogeveen en De Wolden door goed werkgeverschap toch voldoende geschikte mensen aan de organisaties te binden. "We organiseren daarvoor een paar dingen", legt Kramer uit. "Zo komen we vroeg in contact met scholen om te laten zien dat wij leuk werk te bieden hebben. En we zorgen er ook voor dat mensen bij ons door kunnen groeien."