'Buitengewoon onstuimig herfstweer op komst'

Morgen wordt het onstuimig herfstweer (foto: archief Marcel Weggemans)

ASSEN - We moeten morgen rekening houden met buitengewoon onstuimig herfstweer. RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag waarschuwt vanaf het einde van de ochtend voor zware windstoten.

De komende nacht neemt de wind geleidelijk in kracht toe. "Er staat een tegen de ochtend een windkracht 5 beaufort en die is vlagerig van karakter. Morgenochtend trekt de wind verder aan naar windkracht 6 en in combinatie met de stromende regen is het buitengewoon onstuimig herfstweer", zegt Van der Zwaag.



Uitschieters van 100 kilometer per uur

Aan het eind van de ochtend verwacht Van der Zwaag het windmaximum. "Dan klapt de wind ineens om naar het noordwesten en haalt dan tijdelijk windkracht 7 tot 8 in het noorden van Drenthe."



"Het zijn vooral de zware windstoten die gevaarlijk zijn voor iedereen die buiten is. Sommige windvlagen kunnen uithalen tot 100 kilometer per uur."



'Takken en bomen bezwijken'

"Het blad zit nog volop aan de bomen en daardoor zullen meerdere takken en bomen onder deze natuurkrachten gaan bezwijken", voorspelt de weerman. Hij verwacht dat de wind in de middag over haar hoogtepunt is en dan zal afnemen naar windkracht 5. "De windwaarschuwingen zijn dan voorbij."