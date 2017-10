Luchtmobiele Brigade wil opleiding in Assen

ASSEN - Het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen gaat nieuwe rekruten werven en opleiden in Drenthe.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De zogeheten rode baretten worden nu allemaal opgeleid in Schaarsbergen, het hoofdkwartier van de Luchtmobiele Brigade. De training is een van de zwaarste bij het Nederlandse leger.



Nieuwe mensen nodig

"We hebben een personeelstekort", zegt de commandant van het bataljon in Assen, luitenant-kolonel Gert Strick. "De laatste tijd zijn er meer mensen vertrokken dan binnengekomen, dus we hebben nieuwe mensen nodig. Vorig jaar verlieten ruim 40 mensen het bataljon in Assen en daar kwamen er ruim 20 voor terug.



De opleiding in Assen moet meer noorderlingen interesseren voor een baan bij de Luchtmobiele Brigade. Het animo om bij Defensie te gaan werken is de afgelopen tijd flink gedaald. Het imago van het leger heeft te leiden onder berichten over slechte spullen.



Mali

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gang van zaken rond een dodelijk ongeval in Mali, is een knauw voor Defensie. Het bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen heeft toch besloten om nu met het nieuws naar buiten te komen.



"Het is nooit een goed moment. Vanuit een stukje van herbezinning en heroriëntatie moeten we ons gaan richten op de toekomst", zegt Strick. Het nieuwe kabinet lijkt meer geld uit te gaan trekken voor Defensie en de organisatie moet, na de gebeurtenissen in Mali, tegen het licht worden gehouden.



Om de opleiding mogelijk te maken wordt een van de vier compagnieën vrijgemaakt. Het zijn de mannen die net terug zijn van hun missie in Irak en die daar ook militairen hebben opgeleid. "Het gaat om keuzes maken", aldus Stick.



Actief werven op scholen

Het is de bedoeling dat de opleiding start in maart volgend jaar. Het bataljon wil op scholen en andere plaatsen actief nieuwe militairen gaan werven. "Het bataljon in Assen is verankerd in het Noorden, daar komen de meeste van onze militairen vandaan", aldus de commandant.



"Mensen willen graag in de buurt van hun huis werken." Het Asser bataljon biedt op deze manier de mogelijkheid aan mensen die dat willen. Op de Facebookpagina van het bataljon staat meer informatie over de opleiding.