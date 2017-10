Stelling: Huisdieren worden te veel als mensen behandeld

ASSEN - Heb jij je huisdier al een cadeautje gegeven vandaag? Het is dierendag en uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 70 procent van de baasjes iets speciaals doet met die dag.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat veel mensen hun huisdier als onderdeel van de familie zien. Maar is het normaal dat we duizenden euro's uitgeven aan medische behandelingen voor het dier? Dat we voor de poes veganistisch eten kopen en de hond een pedicure cadeau doen?De Telegraaf schrijft vandaag dat het niet alleen op 4 oktober, maar elke dag Dierendag is. Wat vindt u daarvan? Behandelen we onze huisdieren te veel als mensen? Of is het juist goed dat we zoveel aandacht aan onze viervoeters geven?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Moeten winkels dit jaar een dag voor Kerstmis, op zondag, open? Dat vroegen we u gisteren. Een meerderheid van 56,5 procent van de stemmers, zou dat fijn vinden. Iets meer dan 43 procent van de stemmers vindt een extra koopzondag dit jaar niet nodig. In totaal stemden 1.731 mensen.