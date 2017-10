Vogelaars in rep en roer: keizerarend gespot boven Zwartsluis

ZWARTSLUIS - Het is zelden zo druk langs de weg bij Zwartsluis. De reden? Er vliegt een keizerarend rond. En die vogel wordt vrijwel nooit in Nederland gezien.

Voor het laatst werd de vogel in 2005 gezien, schrijft RTV Oost Horden vogelaars spoedden zich vanochtend naar de Weerribben, waar de vogel cirkels vliegt, hoog boven het Nationaal Park. De vogelaars hebben zich in rijen opgesteld in de buurt van Heetveld, met telescoop, camera en verrekijker in aanslag.De roofvogel werd gisteren voor het eerst gespot in de buurt van Oss. Later volgde een waarneming in Hasselt. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde vogel, die verdwaald lijkt te zijn, schrijft RTV Oost. De arend heeft een spanwijdte van bijna 2,5 meter.De keizerarend broedt in Zuidoost-Europa en Azië en overwintert in Afrika. De vogel moet dus de verkeerde kant zijn opgevlogen.