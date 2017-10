Meppel en Emmen betalen stakende leraren niet door

ASSEN - Veel schoolbesturen van openbare basisscholen betalen morgen hun stakende leraren gewoon door. Behalve in Emmen en Meppel, blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Leraren staken morgen voor meer salaris, minder werkdruk en meer leraren erbij in het onderwijs.De meeste openbare basisscholen vallen onder een overkoepelend schoolbestuur. In een paar gemeenten is de wethouder nog de baas van het openbaar onderwijs. Het hoofdargument van de schoolbesturen om morgen hun stakende leerkrachten door te betalen is simpel: het ministerie vordert het geld voor de scholen waar de salarissen van betaald worden morgen niet terug van de schoolbesturen, dus waarom zouden we het dan als schoolbesturen wél inhouden van onze leerkrachten?Arcade (28 scholen in Coevorden en Hardenberg), Plateau (13 scholen in Assen), Bijeen (13 scholen in Hoogeveen) en de gemeente Noordenveld (17 scholen) betalen hun leerkrachten gewoon door. Het tweede argument is dat de werkgevers de stakingsdoelen van de leerkrachten ondersteunen. "Bij ons zijn alle scholen dicht en doorbetalen was vanaf het begin geen issue", zegt wethouder Alex Wekema van onderwijs in Noordenveld.Hoewel Meppel (Promes, 9 scholen) en de gemeente Emmen de stakingsdoelen van de leerkrachten van harte steunen, steken ze het niet doorbetalen van het loon principieel in als werkgever."Staken is een recht, maar daar hoort bij dat je geen loon krijgt", zegt voorzitter Wim van Selling van het college van bestuur van Promes. Onderwijswethouder Bouke Arends van Emmen laat weten dat het geld dat de gemeente van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt voor het loon van morgen, beschikbaar blijft in de pot voor het onderwijs.Onderwijsbonden verwachten morgenmiddag zo'n 30.000 basisschoolleraren op de protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag. De helft daarvan komt met driehonderd bussen naar de stad, laat een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond weten.