Griezelen geblazen tijdens de Kinderboekenweek

'Gruwelijk eng' is het thema van de Kinderboekenweek (foto:RTV Drenthe/ Marjolein Lauret) In de enige kinderboekenwinkel van Drenthe is het meteen drukker (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

ASSEN - Monsters, spoken en andere griezels domineren de Kinderboekenweek. Vandaag start de 63ste editie met het thema 'Gruwelijk eng!".

Geschreven door Marjolein Lauret

Griezelig is het ook in de enige kinderboekenwinkel van Drenthe, Rapunsel in Assen. Overal liggen spannende boeken en hier en daar hangt een pluche knuffelmonster. "Het moet niet te eng, want er zijn kinderen die dat echt niet leuk vinden", zegt eigenaar Lidwien Kingma.



Populair

De Kinderboekenweek is populair en dat is merkbaar in de winkel. "Ik heb deze ochtend al tien klanten binnen gehad, dat is veel meer dan op een andere ochtend. De Kinderboekenweek is dan ook belangrijk voor onze omzet", aldus Kingma.



Meer kinderboeken verkocht

Landelijk is er een stijgende lijn in de verkoop van het aantal kinderboeken. Vorig jaar werd er tien procent meer verkocht dan het jaar ervoor. Vooral kinderen tussen de 7 en 15 jaar lezen. Dat blijkt uit cijfers van KVB Boekwerk.

In de winkel leest een moeder haar 3-jarige zoon voor uit een spannend boek over krokodillen. "Hij houdt van spinnen, krokodillen en weerwolven. Maar ik moet hem wel telkens geruststellen dat het niet echt is", lacht ze.



Marleen Herbers van Biblionet is blij met deze speciale week voor het kinderboek. "Lezen is zo belangrijk voor kinderen', vertelt ze. " Ze leren hun taal te ontwikkelen en dat is belangrijk voor de rest van je leven." Herbers hoopt dat kinderen na de Kinderboekenweek ook blijven lezen. "Als je het goede boek te pakken hebt vindt elk kind lezen leuk."



Alle bibliotheken doen mee

In de bibliotheek in Assen haken ze ook aan bij de Kinderboekenweek. Daar kunnen de kids zich griezelig laten schminken, skeletten bouwen en enge kinderfilms kijken.

"Ik hou van boeken met skeletten", "En ik van mummies!", vertellen twee meiden die als monster geschminkt zijn.



De Kinderboekenweek loopt nog tot en met 15 oktober.