SP Meppel stelt vragen over niet doorbetalen van stakende leraren

MEPPEL - De SP stelt vanavond vragen aan het college over het niet doorbetalen van de stakende leraren in Meppel en Emmen.

Morgen is er een landelijke staking door basisschoolleraren . Zij voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk.Veel schoolbesturen in Drenthe betalen morgen hun stakende leraren door. Dit omdat het ministerie geen geld vordert van de scholen, dus waarom zouden de schoolbesturen het dan wel inhouden voor de leraren? In Emmen en Meppel is dit niet het geval. Hier moeten leerkrachten wel hun loon inleveren als ze gaan staken.Fractevoorzitter Xander Topma van de SP in Meppel wil weten of het college de leraren steunt. En of het college zich in wil zetten voor de leraren in Meppel en Emmen, zodat zij alsnog worden doorbetaald tijdens de staking.Stichting Promes verzorgt het openbaar onderwijs aan negen scholen in Meppel. Voorzitter van het college van bestuur van Promes Wim van Selling legt uit waarom ze niet doorbetalen : ''Staken is een recht, maar daar hoort bij dat je geen loon krijgt." Onderwijswethouder Bouke Arends van Emmen laat weten dat het ingehouden loon wel in de pot blijft voor het onderwijs.