Autobedrijf van het jaar komt uit Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE - "Vanochtend stonden er 20 tot 25 boeketten in de zaak en een taart tot aan het plafond," vertelt de 21-jarige Tjeerd Tjeerdsma van autobedrijf Tjeerdsma.

Gisteren won hij de verkiezing Autobedrijf van het jaar 2017 - 2018. Ook namens zijn ouders en tevens mede-eigenaren van het bedrijf nam hij de prijs in ontvangst.De felicitaties stroomden na de bekendmaking binnen. "Na de uitreiking heb ik er de hele avond over gedaan om naar de bar te komen."De jury prees Tjeerdsma omdat hij laat zien dat bewust kiezen loont. Ook gaf de jury aan dat hij een talentvolle ondernemer is met een duidelijke klantstrategie.In 2015 won Tjeerdsma al de aanmoedigingsprijs. "Sindsdien hebben we hard gewerkt aan de punten die de jury ons toen meegaf." En dat werd gisteravond dus beloond met de eerste prijs.De familie Tjeerdsma wint ongeveer 10.000 euro aan prijzen die zorgen voor investering in het bedrijf. Zoals een jaar lang gratis opleiding voor de medewerkers en ondersteuning bij het adverteren via Marktplaats. "En natuurlijk eeuwige roem" vertelt Tjeerd Tjeerdsma.De prijs werd uitgereikt tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven.Bekijk hieronder de prijsuitreiking (vanaf 3.19)