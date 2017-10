Bas Dost verlaat training Oranje voortijdig

Bas Dost (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Bas Dost heeft de training van het Nederlands elftal voortijdig verlaten. De spits kreeg last van zijn linkervoet.

Het is nog onduidelijk wat Dost precies mankeert, maar de blessure is niet ernstig. De cruciale interlands tegen Wit-Rusland en Zweden in de WK-kwalificatie komen niet in gevaar voor hem.