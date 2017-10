Het jaar van Nobelprijswinnaar Ben Feringa

Ben Feringa heeft een bewogen jaar achter de rug (foto: ANP / Siese Veenstra)

PATERSWOLDE - "Ik wist niet wat ik moest zeggen en was een beetje geschokt omdat het een grote verrassing was. In een tweede reactie voelde ik me zo vereerd dat het me ontroerde."





Het was een bewogen jaar voor de Drent, wij zetten de onderscheidingen en prijzen die Feringa kreeg op een rij.







