'Iemand doden die geen wapen heeft, is moord'

DEN HAAG - ''Ze hadden moeten worden aangehouden", dat zei advocaat Zegveld vandaag na het verhoor van de laatste marinier in de rechtbank van Den Haag. Na het aanhoren van de verklaringen van de elf mariniers, is er volgens Zegveld 'een redelijk goed plaatje' ontstaan van wat er bij de bestorming van de gekaapte trein in 1977 is gebeurd.

Hoewel er een dreiging was aan boord van de trein is het volgens Zegveld wel zo dat iemand doden die geen wapen heeft, moord is.Een woordvoerder van Defensie die namens de Staat spreekt is het hier niet mee eens. De Staat gaat er volgens de woordvoerder nog steeds vanuit dat er volgens de instructies is gehandeld. En dat de mariniers handelden om de gegijzelden veilig te stellen. "De kapers moesten zij daarbij uitschakelen tenzij ze zich duidelijk en zichtbaar overgaven."Vandaag werd de laatste marinier verhoord in de zaak die de nabestaanden aanspanden tegen de Staat. Marinier '2C' was aanvalscommandant van groep twee. Hij gaf vandaag in de rechtbank in Den Haag toe dat hij de vrouwelijke kaapster, Hansine Uktolseja van dichtbij heeft doodgeschoten.Zegveld is blij voor de nabestaanden dat dit nu ook hardop gezegd is. Ook had ze respect voor de commandant omdat hij er niet omheen draaide.Toch is de advocaat niet helemaal tevreden over de verklaringen van de mariniers. Ze zouden elkaar de hand boven het hoofd houden. Daarom overweegt Zegveld aangifte tegen enkele mariniers wegens meineed.Ook over de dood van Max Papilaja bleef nog veel onduidelijk. “Daar is het beeld nog onduidelijker gebleven, omdat er veel meer mariniers meededen en daar drie doden zijn gevallen. En daar hebben we allemaal puzzelstukjes en het is duidelijk dat iemand op Max Papilaja heeft geschoten, maar niemand heeft dat gezien en niemand kan dat bevestigen. Dus dat blijft ook een beetje in de lucht hangen", aldus ZegveldNabestaande van Max Papilaja, Marco Papilaja spande de procedure aan om de waarheid boven tafel te krijgen. Dit is niet gebeurd volgens hem. "Op geen enkel niveau is er eenduidig verhaal over wat er is gebeurd op 11 juni 1977 in de trein. Mariniers zeggen iets anders dan wat er in het archiefonderzoek staat. Mariniers geven tegenstrijdige verklaringen. Ja, dan wordt het wel moeilijk als je alleen maar op zoek bent naar de waarheid.”Na de verhoren van de mariniers is het nog niet klaar voor Marco Papilaja: "Nee voor ons niet, want we zijn nog steeds op zoek naar de waarheid." Samen met advocaat Zegveld wordt er nu gekeken naar vervolgstappen.Zegveld gaat nu niet verder met de mariniers. Zij kunnen niet vervolgd worden omdat de zaak is verjaard. "De mariniers konden uitleggen wat er in de trein was gebeurd'', vertelt Zegveld. Ook Marco Papilaja benadrukt dat het niet gaat om de mariniers. "Dit is een procedure tegen de Nederlandse Staat. De mariniers zijn getuigen. Het gaat ons helemaal niet om de mariniers."Nu komt er een evaluatie en daarna een vonnis. Op 25 oktober is er eerst een tussenvonnis Daarna komen de eisers en de verdediging nog aan bod. Later volgt dan de uitspraak. Dan moet duidelijk worden of de Staat veroordeeld kan worden voor het optreden van de mariniers. En kan er eventueel een schadevergoeding komen voor de nabestaanden.