Werk aan rioolzuiveringsinstallatie Emmen klaar

EMMEN - Waterschap Vechtstromen heeft vandaag de leidingen bij de rioolzuiveringsinstallatie in Emmen vervangen.

Het waterschap had twaalf uur de tijd voor het vernieuwen van de leidingen en de aansluitingen. Als dat niet zou lukken zou het hele systeem gevuld raken met afvalwater. Maar de klus is binnen de tijd geklaard.Uit voorzorg was inwoners van Zuidoost-Drenthe gevraagd minder water te gebruiken, door bijvoorbeeld korter te douchen of niet de wasmachine aan te zetten.