Asser buurt in opstand tegen huizen op speelveld en buurtmoestuin

Bewoners willen dit speelveld en de buurtmoestuin aan De Klenckestraat niet kwijt (foto: Patricia Mollema) Hier willen buurtbewoners van De Klenckestraat geen huizen (foto: Patricia Mollema)

ASSEN - Boze buurtbewoners van de Klenckestraat in Assen willen hun speelveld en buurtmoestuin niet kwijt aan huizenbouw. Daarom hebben ze bij de gemeente een petitie ingediend met protesthandtekeningen van 101 huishoudens.

Geschreven door Margriet Benak

"Dit is het enige stuk groen wat we hebben in deze buurt. Dat willen we graag zo houden, want iedereen is er heel blij mee", zegt actievoerster Esmee de Vries. "Kleine kinderen spelen hier, jongens voetballen, we houden er de buurtbarbecue, waarom moet dit beton worden?"



Door strot geduwd

In 2016 is op het groene speelveld nog een nieuw speeltuintje voor de kleintjes geopend door de wethouder. Het kon worden aangelegd mede dankzij het Oranjefonds. Ook ligt er een nieuwe vissteiger. "En in 2015 zijn we een buurtmoestuin begonnen, waar bewoners hun eigen groente kweken, en waar iedereen bloemen aan heeft gedoneerd. De gemeente wil dat zomaar afpakken, omdat er twaalf rijtjeswoningen moeten komen. Wij wisten van niks, en het wordt zomaar door onze strot geduwd", vertelt een boze Esmee de Vries.



Verbaasd en verbolgen

De buurt wil koste wat kost het groene gebied behouden in hun straat. Ze zijn vooral verbolgen over de manier waarop, "er is geen fatsoenlijke communicatie geweest."



Maar ze zijn ook verbaasd, omdat het woningbouwplan in hun ogen volledig in strijd is met het gemeentelijk beleid. "Assen roept altijd dat ze zo'n groene gemeente is. En ook willen ze graag dat kinderen veel meer bewegen. Dat gebeurt hier allemaal, op ons voetbalveldje en in de speeltuin. Maar de gemeente hoeft zich kennelijk niet aan haar eigen regels te houden", zegt De Vries.



Overvallen

Afgelopen maand werden ze, zo zegt bewoner Henk Snippe, overvallen met het woningbouwplan van IQ Woningen. "De gemeente had een avond belegd, en daar kreeg we te horen dat ze hier twaalf woningen willen neerzetten, zeven huizen langs het water willen bouwen en vijf huizen hier pal langs de straat. Dan raken we in één klap alles qua groen kwijt, behalve een strookje langs het water. Waar moeten de kinderen straks heen?"



Petitie

Esmee de Vries en Patricia Mollema zijn met een petitie de buurt rondgegaan. Er is volgens hen 'heel enthousiast getekend' door huishoudens aan De Klenckestraat, en de omliggende straten, Nobellaan, Venestraat, Echtenstraat, Noordenveld en Zuidenveld. "Ze zijn allemaal boos, dat dit straks verdwijnt, en dat de gemeente er niet fatsoenlijk over gecommuniceerd heeft", aldus De Vries en Mollema. "De hele buurt is tegen, en nu hopen we dat de politiek ons hoort."



De petitie met de 101 handtekeningen is inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd. Die beslist morgenavond over het woningbouwplan aan De Klenckestraat.