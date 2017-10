Boswachters: Pluk niet zomaar paddenstoelen!

Een vliegenzwam in het bos (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ELP - Het is herfst en paddenstoelen komen massaal boven de grond. De Drentse bossen staan er vol mee.

Giftige paddenstoelen maken dit jaar landelijk meer slachtoffers dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum.



Oost-Europa

Een verklaring zou volgens boswachter Evert Thomas kunnen zijn "dat meer mensen paddenstoelen gaan zoeken. Je ziet dat steeds meer mensen uit Oost-Europa onze bossen weten te vinden, maar ook mensen uit asielzoekerscentra en Nederlanders die geboeid zijn door eten uit de natuur."



"In het buitenland is het veel gewoner om zelf paddenstoelen te zoeken. Bij ons was dat vroeger ook zo, maar die cultuur is toch een beetje verdwenen", aldus Thomas.



Verbonden met de natuur

In Drenthe valt het aantal vergiftigingen vergeleken met de rest van Nederland nog mee. Zijn het in heel Nederland 180, in Drenthe zijn het er 6. "Drenthe is dunner bevolkt natuurlijk", vertelt Thomas, "en Drenten zijn misschien iets meer verbonden met de natuur en snappen dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn."



Boswachter Evert Thomas heeft nog wel een tip: "Als je zelf geen verstand hebt van paddenstoelen, ga dan mee met iemand die er wel verstand van heeft. En pluk ze niet zomaar in het bos."