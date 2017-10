OutleTT mag 's zondags niet open tot acht uur 's avonds

ASSEN - Als de OutleTT bij Assen-Zuid doorgaat, mag het winkelcomplex op zondag niet langer open dan tot zes uur 's avonds. Twee uur langer open, tot acht uur, willen B en W van Assen niet toestaan.

Dat is een streep door de rekening van initiatiefnemer Raymond Coronel van het fashioncomplex, die hiervoor een verzoek had ingediend. Maar het college wil daar niet aan meewerken. Dat hanteert strikt de tijden van de zondagopenstelling in Assen en die zijn van twaalf tot zes uur.Initiatiefnemer Raymond Coronel had aanvankelijk ook al geprobeerd de Factory Outlet op zondagmorgen om tien uur te mogen openen. Daar stak de Asser raad vorig jaar meteen al een stokje voor, omdat andere winkels en supermarkten in Assen zondags ook pas vanaf twaalf uur open mogen. Voor Coronel moesten daarom dezelfde spelregels gelden.De ondernemer baalde daar flink van toen de raad dat besliste, "want ik moet het vooral van de zondag hebben", maar hij legde zich er uiteindelijk bij neer.Nu Coronel een aangepast plan heeft ingediend voor zijn outletcomplex met fabriekskleding van bekende modemerken, vraagt hij verruiming van de sluitingstijd. "Het is bekend dat de zondagochtendrust voor een aantal partijen zwaarwegend is. OutleTT Assen wil dit graag respecteren en zich conformeren aan de nu geldende openingstijd vanaf twaalf uur op zondag. Maar een verruiming van de sluitingstijd voor het hele gebied in de toeristisch recreatieve zone tot acht uur, zal een sterk positief effect hebben op de omzet en realisatie, en daarmee op de beschikbare bijdrages voor de binnenstad", aldus Coronel.Maar B en W gaan niet op dat verzoek in, ook al wijst Coronel daarbij op Bataviastad als voorbeeld. De openingstijden van deze outlet bij Lelystad zijn dagelijks van tien uur 's morgens tot acht uur 's avonds, ook op zondag. "Dit is een wens van de initiatiefnemer, maar daar gaan wij dus niet op in", aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.Morgenavond praat de Asser raad over het aangepaste plan voor de OutleTT bij het TT-Circuit.