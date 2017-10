Dit zijn de finalisten voor de Drentse Onderneming van het Jaar

COEVORDEN - De drie finalisten voor de Drentse onderneming van het jaar 2017 zijn bekend. BPZ en Waterking uit Tynaarlo en Resato uit Assen zijn door naar de finale.

Vanavond presenteerden de tien finalisten zich in het gemeentehuis van Coevorden. De drie bedrijven werden door een jury geselecteerd voor de finale. Bij de finalisten neemt de jury een kijkje.De finale van de Drentse onderneming van 2017 is op 16 november in de Nieuwe Kolk in Assen.