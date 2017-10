SER: Groningen Airport Eelde moet luchthaven van nationale betekenis worden

EELDE - Groningen Airport Eelde moet, naast de hub met Kopenhagen, nog een verbinding met een internationale luchthaven opzetten.

Dit schrijft de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland in het rapport 'Infrastructuur in Noord-Nederland na 2013'. Hierin staan aanbevelingen over hoe Noord-Nederland kan bijdragen aan belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen.In het rapport adviseert de SER om Groningen Airport Eelde neer te zetten als luchthaven van nationale betekenis. Volgens de SER worden deze kansen nog niet volledig benut. Advies is om naast de hub met Kopenhagen nog een internationale hub op te zetten. Als voorbeeld wordt München gegeven.De provincie Groningen deed het verzoek voor het rapport. Bekijk hier het hele rapport van de SER.