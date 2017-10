Cityline in Assen rijdt nog jaren door

ASSEN - Assen wil nog jaren door met de Cityline. Dat heeft het college van B en W van Assen besloten.

De twee stadsbusjes die als pilot zijn begonnen, rijden in elk geval tot de zomer van 2021, met mogelijk nog een verlenging van een jaar.In december 2015 begon Assen met de Cityline, omdat het OV-bureau de stadsbussen in de meeste stadswijken ophief. Ook wilde Assen mensen met een wmo-pas meer gebruik laten maken van de stadsbus. De provincie en het OV-bureau steunden de pilot in Assen financieel.Het streven was minstens duizend reizigers per week in Assen te vervoeren met de stadsbusjes en fors te besparen op de kosten voor wmo-vervoer. Na anderhalf jaar is het eerste redelijk gelukt, stelt het college, met gemiddeld negenhonderd tot duizend mensen per week. 40 procent daarvan reist met een wmo-reispas.Maar een flinke besparing op de kosten van wmo-vervoer heeft dit niet opgeleverd. "Die besparing is mede door een grotere wmo-vervoersvraag maar in beperkte omvang gerealiseerd," aldus B en W.Toch gaat Assen verder met de Cityline. Met ruim een half miljoen uit de gemeentekas, wordt de Asser Cityline vanaf april 2018 ondergebracht bij de organisatie Publiek Vervoer . Daarin bundelen de Drentse gemeenten alle vervoersstromen die te maken hebben met kleinschalig openbaar vervoer zoals stadsbusjes en belbussen, en met doelgroepenvervoer, zoals leerlingenvervoer en wmo-vervoer.Omdat het huidige contract van de Asser Cityline eind december afloopt, en er pas in april Publiek Vervoer is, moet Assen nog aan de slag met een overbruggingsovereenkomst met de huidige vervoerder.