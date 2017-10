Dorpsbelangen Emmer-Compascuum wil onderzoek naar haalbaarheid haven

Het bestuur van Dorpsbelangen Emmer-Compascuum (foto: RTV Drenthe/Steven/Stegen)

EMMER-COMPASCUUM - Het bestuur van Dorpsbelangen Emmer-Compasccum wil een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een haven en zwaaikom in het dorp. Het dorp profiteert nu nauwelijks van de Veenvaart.

Geschreven door Steven Stegen

Tijdens een druk bezochte openbare vergadering van Dorpsbelangen, de eerste sinds 2013, liet plaatsvervangend voorzitter Gerard Gustin weten zo'n haven en zwaaikom wel te zien zitten. "We hebben letterlijk en figuurlijk de boot gemist. We moeten proberen om de vaarrecreanten langer in ons dorp vast te houden. Wat een haven zou kosten weten we niet, maar dat willen we juist onderzoeken."



Nieuw is het plan voor een haven in Emmer-Compasccum overigens niet. "Ik had er 16 jaar geleden al plannen voor", vertelde Gerard Scholte. "De provincie was enthousiast, de gemeente mnider. Maar het plan kan zo weer van stal gehaald worden."



Niet iedereen was even enthousiast. "Wat moeten die mensen hier dan doen? Er is niet eens een fatsoenlijk restaurant. Ja, een snakckbar", zei een man in de zaal. Een ander: "er zijn al ligplaatsen. Meer is niet nodig."



Trage voortgang

Kritiek was er ook uit de zaal op de trage voortgang als het gaat om het opknappen van het centrum. Zo is het vervallen voormalige Losa-pand nog altijd niet gesloopt. Volgens wethouder René van der Weide zit er veel voor het dorp in de pijplijn, maar is nog niet alles zichtbaar. Zo zijn er ook plannen voor een brede school en een nieuw medisch centrum.



Het bestuur van Dorpsbelangen kreeg ook de nodige kritiek over zich heen. Het bestuur zou te weinig openheid van zaken geven. Ook zijn alleen leden welkom die in het bestuur zitten van een plaatselijke vereniging. Veel inwoners vinden dat een ongewenste en ondemocratische constructie. Plaatsvervangend voorzitter Gustin beloofde voor het eind van het jaar de statuten aan te passen.