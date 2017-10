Geert-Jan ten Brink geïnstalleerd als dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's

SLOCHTEREN - Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink uit Annen is gisteravond geïnstalleerd tot voorzitter van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's.

In het Waterschapshuis in Veendam kreeg Ten Brink de voorzittershamer overhandigd door bestuurder Hilbrand Sinnema, meldt RTV Noord.Ten Brink was voor de zomer al beëdigd. Voordat Ten Brink dijkgraaf werd, was hij burgemeester van de gemeente Slochteren en wethouder in de gemeente Aa en Hunze.