Veerkrachtig Hurry-Up verliest toch bij landskampioen

HANDBAL - De heren van Hurry-Up hebben in Sittard niet voor een stunt kunnen zorgen tegen regerend landskampioen LIONS. In de vijfde wedstrijd in de BENE-League verloren de mannen van trainer/coach Martin Vlijm met 29-25.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De oranjehemden toonden weliswaar enorme veerkracht, door een achterstand van liefst 8 punten volledig weg te poetsen (van 14-6 naar 25-25), maar capituleerden in de absolute slotfase. Op dat moment stond Ronald Suelmann al onder de douche, wegens een (volgens Hurry-Up) discutabele directe rode kaart.



14-9 bij rust

Hurry-Up kwam nog wel op voorsprong via topschutter Tommie Falke, maar keek na zo'n 25 minuten tegen een kansloze achterstand aan van 14-6. Door drie treffers op rij van Vaidas Trainavicius (2) en Falke werd de rust bereikt met 14-9.



Terug in de wedstrijd

Na een kwartier in de tweede helft knokte Hurry-Up zich ijzersterk terug in de wedstrijd en onder aanvoering van Trainavicius, Falke, de Duitse nieuweling Alexander Von Eitzen en een sterk keepende René de Knegt werd het 25-25. In de laatste minuten trok de thuisclub de winst echter alsnog naar zich toe: 29-25.



Na vijf duels in de BENE-League is LIONS koploper met 10 punten. Hurry Up heeft er 4 en staat op dit moment op plek 6.



Topscorers Hurry-Up: Falke 8, Trainavicius 7, Von Eitzen 4.