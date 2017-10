Busje belandt in sloot op A37

Het busje belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter) Twee inzittenden raakten gewond (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de A37 in de buurt van Hoogeveen is gisteravond een busje, met daarin acht inzittenden, in de sloot beland.

Het busje reed in de richting van Emmen en kwam ter hoogte van de op- en afrit Hoogeveen-Oost door nog onbekende oorzaak in de problemen.



Twee personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.