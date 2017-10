'Er wordt veel te veel van leerkrachten verwacht'

Leerkrachten leggen vandaag het werk neer, zoals hier in Meppel (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

MEPPEL - De meeste van de 6.500 basisscholen in Nederland houden de deuren vandaag dicht. De leerkrachten leggen het werk neer uit protest tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs.

Ook in Meppel bij MFA Het Palet. De leerkrachten van de twee scholen die daar gehuisvest zijn, Sprinkels en Het Kompas, doen mee aan de staking.



"Samen hebben we 1.100 leerlingen, dus voor Drenthe een enorm aantal. Straks zitten hier nog veel meer leerkrachten, want alle scholen in Meppel, zowel openbaar als christelijk, zullen hier vanochtend zijn", zegt Herman Langhorst van PCBO, de overkoepelende organisatie voor het openbaar onderwijs in Meppel.



Protest

In Het Palet is het zogeheten stakingsontbijt voor vrijwel alle scholen in Meppel om 09.00 uur begonnen. "Een stuk of 70 leerkrachten gaat daarna naar Den Haag om daar ons geluid nog wat meer kracht bij te zetten", zegt Langhorst. Volgens actievoerende lerarenorganisaties bezoeken tienduizenden basisschoolleraren uit het hele land in de middag een protestmanifestatie in het Zuiderpark in Den Haag.



Boos

"We zijn ontzettend boos", vervolgt Langhorst. "Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat wij met z'n allen gaan staken. Ik heb dit ook nog nooit gedaan en alles in mij verzet zich er ook tegen. In het belang van de kinderen en de leerkrachten moet er nu echt iets gebeuren. Er wordt veel te veel van leerkrachten verwacht. Ik ben werkgever, dat is heel uniek dat je als werkgever en werknemer samen achter zo'n staking staat. Zo dringend is het ook."



Aan de bel trekken

Met de acties protesteren de leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. De politiek wil 270 miljoen euro uittrekken voor hogere salarissen. Volgens lerarenorganisaties is zo'n 900 miljoen euro nodig om de salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met vergelijkbare beroepen.



Bovendien zou nog eens een half miljard euro nodig zijn om de werkdruk te verlagen. Volgens ingewijden is het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overigens van plan die laatste eis in te willigen, zo werd gisteren bekend. "Dan denk je ook: ga dat eens wat eerder communiceren, als je het toch al weet. Het is nog steeds maar de helft van wat wij denken dat nodig is, als eerste impuls om het te verbeteren", zegt Langhorst.



"Als je 25 jaar lang bezuinigd hebt op het onderwijs, is er veel nodig. Ik geef toe: we hadden eerder aan de bel moeten trekken. Maar nu trekken we aan de bel en doen we het ook goed."



Meer handen in de klas

"Het gaat in eerste plaats natuurlijk om de handen in de klas. De klassen zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Er zijn meer kinderen in de klassen gekomen die zorg nodig hebben, passend onderwijs. We moeten ontzettend veel administratie bijhouden. Het is voor leerkrachten niet meer te doen. Een oplossing zou zijn: onderwijsassistenten, oftewel meer handen in de klas. En leerkrachten zullen unaniem zeggen: liever meer handen in de klas dan een hoger salaris", aldus Langhorst.



Verschil in salaris

Toch hekelt Langhorst ook de verschillen in salaris tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. "Geen enkel Europees land heeft zulke verschillen qua salaris. Dat is historisch bepaald in Nederland en dat kwam omdat er vroeger een soort doorstroom was: je begon in het basisonderwijs en dan kon je doorstromen naar het voortgezet onderwijs."



"Dat is tegenwoordig bijna niet meer zo. Het is echt een vak apart met al deze kinderen. Wij hebben alle niveaus, alle verschillen. Ze zijn niet al uitgefilterd zoals in het voortgezet onderwijs het geval is. En we moeten dat de hele dag doen: we moeten rekenen kunnen, Engels kunnen, taal. Minstens hetzelfde."