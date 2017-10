Straatrover slaat fietsster in Emmen en steelt haar tas

De politie hoopt dat getuigen zich melden (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - In Emmen is afgelopen dinsdag een fietsster op gewelddadige wijze van haar tas beroofd, meldt de politie vandaag.

De vrouw fietste 's avonds rond een uur of tien over de Statenweg, toen een andere fietser haar tas vastpakte. Beide fietsers vielen hierdoor. De vrouw gaf de tas niet zomaar af aan de man. Daarop sloeg hij haar volgens de politie meerdere keren. Het lukte hem uiteindelijk toch de tas mee te nemen.



De dader is nog spoorloos. De politie hoopt dat getuigen van het incident zich melden.