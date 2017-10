Stelling: Kinderen zijn de dupe van stakende leraren

ASSEN - De meeste basisschoolleerlingen uit ons land hebben vandaag een dagje vrij. Reden: de leraren staken. Ze willen onder meer een hoger salaris en een lagere werkdruk.

Het is de tweede staking in korte tijd. In juni staakten de juffen en meesters een uur. Nu een hele dag.Gevolg is dat de kinderen vandaag dus even niet met rekenen en taal bezig zijn. Hoe erg is dat? En wat als de leraren de komende tijd besluiten vaker te staken?Aan de andere kant: als de stakingen bijvoorbeeld daadwerkelijk leiden tot meer handen in de klas, levert het uiteindelijk ook weer meer aandacht op voor elk kind.Komen de stakingen van basisschoolleraren ten goede aan de kinderen, denkt u? Of juist helemaal niet?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of huisdieren te veel als mensen worden behandeld. Driekwart van de mensen was het met die stelling eens. Er stemden ruim 2.400 mensen.