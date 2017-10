Expositie in Herinneringscentrum Kamp Westerbork over homovervolging in WOII

De tentoonstelling over homovervolging in de WO II is vanaf vandaag te zien in het Herinneringscentrum (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

HOOGHALEN - Zo'n 50.000 tot 60.000 homoseksuelen zijn in de Tweede Wereldoorlog gearresteerd vanwege hun geaardheid. Ze werden opgesloten in gevangenissen, tuchthuizen of concentratiekampen. Straffen liepen op van gedwongen castratie tot de doodstraf.