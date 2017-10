IJslander Richardsson volgt Joop Fiege op als bondscoach handbalmannen

In het midden bondscoach Erlingur Richardsson (foto: Facebook Richardsson)

HANDBAL - Erlinger Richardsson is aangesteld als bondscoach van de Nederlandse handbalmannen. De IJslander heeft een driejarig contract getekend en begint direct aan z'n klus. Hij is de opvolger van Joop Fiege uit Emmen. Fiege was zeven jaar bondscoach van Oranje en is dit seizoen trainer bij de mannen van E&O uit Emmen.

Geschreven door Karin Mulder

Fiege stapte ruim twee weken geleden op omdat hij overhoop lag met technisch directeur Paul van Gestel uit Odoorn. Volgens Fiege noemde Van Gestel zijn selectiebeleid "zwalkend".



De belangrijkste opdracht voor de nieuwe bondscoach is om zich te plaatsen voor het Europees Kampioenschap in 2020.



Carrière

Richardsson heeft veel internationale ervaring. Hij is onder andere coach geweest van het Oostenrijkse West Wien en het Duitse Füchse Berlin. Daarnaast heeft hij de nationale selectie van IJsland U20 onder zijn hoede gehad en heeft hij vier jaar als assistent bondscoach van de herenselectie van IJsland gewerkt.