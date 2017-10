Het stormt in Drenthe: N33 ter hoogte van Gieten afgesloten [update]

Een boom waaide om in de Beilerstraat in Assen (foto: Robbert Oosting)

N33 in de richting Gieten is afgesloten (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ASSEN - Zware windstoten trekken op dit moment door onze provincie. De N33 is ter hoogte van Gieten afgesloten vanwege een omgewaaide boom.

Ook in Assen waaiden vanmorgen al meerdere bomen om. De harde wind veroorzaakt ook overlast op bijvoorbeeld terrassen in de provinciehoofdstad. Stoelen en tafels waaien om en terrasoverkappingen waaien weg. Ook beschadigde een busje van PostNL, nadat er een grote tak op belandde.In Meppel waaien roosters van het dak van een winkelcentrum en een appartementengebouw aan de Eendrachtsstraat. De brandweer heeft geprobeerd loslatende panelen en roosters vast te zetten. Een aluminium rooster kwam op de grond terecht. Er raakte niemand gewond.Het hoogtepunt van de storm is tussen 11.30 uur en 13.00 uur, volgens weerman Roland van der Zwaag. "Dan krijg je echt periodes met felle windvlagen tot 100 kilometer per uur", aldus de weerman.De brandweer had rond het middaguur vijf schademeldingen binnen. De politie vraagt mensen afgebroken takken en dergelijke te melden bij de gemeente. "Alleen bij groot gevaar de politie bellen", aldus agenten op Twitter.