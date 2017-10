Meester uit Hollandscheveld staakt niet: Ik wacht liever de nieuwe kabinetsplannen af

HOLLANDSCHEVELD - Niet alle basisschoolleraren staken vandaag. Een van die niet-stakende juffen en meesters is Albert-Jan Greidanus van groep acht van basisschool Het Mozaïek in Hollandscheveld.

Hij vindt het te vroeg om te staken. "Ik wacht liever de nieuwe kabinetsplannen af en dan ga ik daarna wel kijken of ik ga staken. Ik denk dat de nieuwe kabinetsplannen over twee weken vrij komen, niemand weet nog wat erin staat. Om nu met z'n allen te staken, dat vind ik een te groot besluit."Uit uitgelekte plannen komt naar voren dat er 500 miljoen euro extra beschikbaar komt voor het basisonderwijs. Dat bedrag komt boven op een bedrag van 270 miljoen, dat eerder al werd aangekondigd. "Dat is al bijna 800 miljoen samen. En dat is dan weer zo'n beetje de helft van de 1,4 miljard die nodig is. Dus wat mij betreft gaat het al de goede kant op", zegt Greidanus.De leraar kan zich wel vinden in de eisen die de stakende leraren vandaag stellen. "Ik voel ook wel werkdruk af en toe. Je maakt vaak lange dagen en dan moet je soms ook nog 's avonds op school zijn", aldus Greidanus. Bovendien vindt hij het ook onterecht dat leraren in het basisonderwijs minder verdienen dan docenten in het middelbaar onderwijs.Hoewel Greidanus vandaag niet staakt en dus gewoon op school is, geeft hij geen les. Want kinderen, die zijn er vandaag niet. Wat doet een leraar dan op zo'n lege school? "Als school zijn we van plan een leerlingenraad op te richten. Daar ga ik nu mijn eerste voorbereidingen voor treffen. Anders was dit vast een klus geworden voor 's avonds thuis op de bank."