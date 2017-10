Man uit Valthermond vervalst contract; werkstraf geëist

Tegen een 29-jarige man uit Valthermond is 140 uur werkstraf geëist (foto: archief RTV Drenthe)

VALTHERMOND - Tegen een 29-jarige man uit Valthermond is 140 uur werkstraf geëist. Volgens de officier van justitie heeft de ex-werknemer van het bedrijf Martini Media twee opdrachten vervalst. Ook zou hij een tankpas hebben gebruikt om sigaretten te kopen.

De man uit Valthermond zette een contract op en plaatste zelf de handtekening. Dit gaf hij ook toe. Bij een andere opdracht zette de klant wel zelf de handtekening, maar was er nog geen bedrag op het contract ingevuld. Volgens de advocaat van de man "wel een beetje dom" van de klant zelf.



Topverkoper

De man zou als topverkoper zijn binnengehaald bij het bedrijf dat advertenties verkoopt. De man gaf aan dat de druk om opdrachten binnen te halen heel hoog was. De officier van justitie is het hiermee eens en zegt: "Ik vind dat er heel verantwoordelijkheid is gelegd op de schouders van de verdachte. Martini Media is zelf ook niet even kritisch geweest."



Rommeltje

De officier van justitie vindt het spijtig dat de politie weinig onderzoek heeft verricht. Zo zijn belangrijke getuigen niet gehoord en zitten er vooral bewijsstukken van Martini Media in het dossier. De advocaat van de man noemt het dossier "een rommeltje".



De rechter doet over twee weken uitspraak.