Emmen presenteert begroting 2018: ‘Burger krijgt meer waar voor z’n geld’

Het ziet er financieel gezien gunstig uit in Emmen (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

EMMEN - De gemiddelde inwoner van de gemeente Emmen is volgend jaar niet meer geld kwijt aan gemeentelijke belastingen. De gemeente staat er goed voor, zo blijkt uit de begroting. “Ik ben tevreden met wat er nu ligt”, aldus wethouder Jisse Otter.

Geschreven door Steven Stegen

De wethouder presenteerde de verkorte weergave van de begroting 2018 op A3-formaat. In één klap is daarop te zien hoe het zit met de inkomsten en uitgaven. Het gaat in Emmen om in totaal 407 miljoen euro. Het grootste deel van dat geld komt van het Rijk. En het gaat vooral weer op aan zorg, onderwijs en samenleving (ruim 258 miljoen).



Wethouder Otter: “Er zijn geen grote veranderingen ten opzichte van dit jaar. We geven wel meer geld uit aan zorg, maar dat is logisch, want we hebben er ook taken van het Rijk bij gekregen, zoals jeugdzorg. De burger is volgend jaar gemiddeld niet duurder uit, terwijl we wel een aantal mooie investeringen doen. De burger krijgt steeds meer waar voor z’n geld.”



Economie trekt aan

Otter doelt met de investeringen onder andere op het nieuwe zwembad dat er gaat komen. Ook steekt de gemeente extra geld in wegen en fietspaden. “Het perspectief is gunstig, we merken echt dat de economie aantrekt. Ook als we kijken naar het aantal mensen dat in de WW of bijstand zit. De afgelopen zomer hebben zo’n duizend werkzoekenden een baan gevonden.”



Emmen moet nog wel geld steken in een aantal grotere projecten, die nu nog niet ‘op geld’ staan. “Denk aan het mensenpark, waar we denken aan podia en multifunctionele gebouwen. Ook de verdubbeling van de weg Emmen - Klazienaveen is zo’n project. We weten nog niet precies welke keuzes we daarin gaan maken. Mogen er nog verkeerslichten of rotondes in of niet? Dat heeft grote invloed op de benodigde investering.”