Rosa da Silva bezingt Portugees-Drentse wortels in eerste eigen voorstelling

Rosa da Silva (foto: RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Rosa da Silva uit Klazienaveen speelt zaterdag in de stadsschouwburg van Groningen haar eerste eigen solovoorstelling. De voorstelling maakt deel uit van de Theaternacht van het Noord Nederlands Toneel (NNT).

Geschreven door Jeroen Willems

De voorstelling heet ‘Saudade’, dat Portguees is voor verlangen. Het is een biografisch stuk dat gaat over een meisje met een Portugese naam en roots, dat opgroeit in Klazienaveen. Het meisje doet mee aan de mini-playbackshow van Henny Huisman en wil beroemd worden.



Liefde voor Drenthe en Portugal

"Wat ik wil vertellen, is dat ik heel veel liefde voel voor Klazienaveen ondanks mijn roots in Portugal. Dat die combinatie mij zo verrijkt", zegt Rosa da Silva tijdens haar laatste repetitie.



"Zes actrices kregen de kans van het Noord Nederlands Toneel om een solo te maken. Ik wilde dit al heel lang, dus ik zie dit echt als een superkans! Een heel mooi begin om nog meer zelf te gaan maken."



Daniël Lohues

Rosa da Silva werkt voor de voorstelling samen met Daniël Lohues uit Erica. In drie dagen schreven ze samen vijf liedjes, die de basis zijn voor de voorstelling. "Ik ben echt een enorme fan van Daniël. Ik kan echt bijna alle nummers meezingen, dus dat hij 'ja' zei was echt fantastisch", aldus Da Silva.



Het stuk is eenmalig te bewonderen tijdens de Theaternacht van het NNT in de schouwburg van Groningen, maar stiekem hoopt Da Silva dat ze het stuk vaker kan spelen. "Ik hoop dat het in de smaak valt. Ik ben ook wel benieuwd wat mensen in Klazienaveen en de rest van Drenthe van het stuk zouden vinden. Misschien dat ik het avondvullend kan maken. We zullen zien.’