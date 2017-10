Hoogeveen kan beter voor gehandicapten

Blinden en slechtzienden hebben last van reclameborden

HOOGEVEEN - "Ik zie echt helemaal niks", lacht gemeenteraadslid Peter Scheffers uit Hoogeveen . Hij heeft een skibril met zwarte glazen op. De slechtziende begeleidster trekt hem weer de goede richting in.

Geschreven door Tiffany Frasa



"Toegankelijkheid is een recht", vindt gemeenteraadslid Stan van Eck. "Daarom maken wij in het kader van de Week van de Toegankelijkheid mensen in Hoogeveen er van bewust hoe het is om een handicap te hebben." De gemeenteraad en het Gehandicaptenplatform slaan hiervoor de handen ineen.



Struikelen over borden

Ellie Schuurman is blind. Ze heeft moeite met winkeliers die hun koopwaar op de geleidlijn zetten. "Het kan zijn dat ik over de standaard struikel en dan lig ik languit." Het komt ook voor dat Ellie haar arm bezeert, omdat ze tegen een bord aan loopt.



Samen met haar vriendin, die slechtziend is, gaat Ellie voor de skibrildragers staan, zodat zij ook merken hoe ingewikkeld het is om iemand te ontwijken als je niets ziet.



Achteruit van de brug

Het is niet alleen voor slechtzienden moeilijk om door de binnenstad te bewegen, maar ook voor mensen in een rolstoel. "Je hebt hier te maken met goten. Daar kun je niet lekker doorheen rijden", zeg Gerard Hindriksen. Hij is deels verlamd en zit in een rolstoel.

"De cascade heeft ook van die bruggetjes en die zijn met een rolstoel gewoon veel te steil." Hindriksen probeert het, maar rolt achteruit weer naar beneden. "Ik moet dan helemaal omrijden."



Zelf proberen

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het zelf geprobeerd, vertelt Van Eck. "Het meest bijzondere vond ik dat toen ik iets wilde afrekenen, de mevrouw achter de kassa niet naar mij keek, maar naar de begeleider achter me."