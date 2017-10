Militairen bataljon Assen weer terug uit Sint Maarten

ASSEN - De militairen van het 13e bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn weer terug uit Sint Maarten.

Een groep van ongeveer 100 militairen vertrok bijna een maand geleden naar het eiland, om hulp te bieden na orkaan Irma. De militairen hebben geholpen om het vliegveld op het eiland weer op gang te krijgen en ondersteunden de lokale overheid op Sint-Maarten.Het grootste deel van de mannen is maar een paar weken thuis, voordat ze weer naar de Caraïben gaan. De militairen uit Assen gaan dan naar Curaçao als onderdeel van de zogeheten Compagnie in de West. Die opdracht stond al gepland voordat ze werden uitgezonden naar Sint Maarten.Een groep militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte is nog steeds op Sint Maarten. Het duurt waarschijnlijk nog een aantal weken voordat zij weer thuis komen.